F1: Isack Hadjar sobe à Red Bull e reforça aposta em jovens talentos

Se a Racing Bulls conseguir segurar o atual sexto lugar no campeonato de construtores, a equipa encerrará a época em alta, ao mesmo tempo que se despede de uma das revelações do ano. Isack Hadjar prepara a promoção à Red Bull em 2026, depois de uma temporada de estreia consistente na Fórmula 1.

A Red Bull confirmou que o jovem francês irá fazer dupla com Max Verstappen na próxima época. No ano de estreia, Hadjar já alcançou um pódio em Zandvoort e somou mais dois resultados dentro do top 6, estando atualmente no décimo lugar do Mundial de pilotos. O seu desempenho garantiu-lhe a confiança da estrutura de Milton Keynes para ocupar um dos lugares mais cobiçados – e mais exigente – da grelha.

Segunda vaga na Red Bull volta a mudar

O segundo lugar na Red Bull tem sido particularmente instável nas últimas temporadas. Sergio Pérez foi substituído há um ano, Liam Lawson teve apenas duas corridas no início desta época e Yuki Tsunoda conseguiu apenas um resultado no top 6 com aquele monolugar. A chegada de Hadjar representa mais uma tentativa de estabilizar a dupla em torno de Verstappen.

Futuro de Yuki Tsunoda e nova dupla na Racing Bulls

Para Tsunoda, o fim de semana será emocional: o japonês perde o lugar de titular e passa a exercer funções de piloto de reserva da Red Bull a partir de 2026. Na Racing Bulls, o seu lugar será ocupado por Arvid Lindblad, que formará dupla com Liam Lawson. O piloto britânico‑sueco sobe à Fórmula 1 após apenas um ano na Fórmula 2, onde ocupa atualmente a sexta posição do campeonato e soma duas vitórias, dando continuidade à tradição da Red Bull de promover jovens talentos através do seu programa júnior.