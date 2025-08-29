F1, Isack Hadjar: “Não jogo pelo seguro, estou aqui para aprender”

Rookie na Fórmula 1, Isack Hadjar encara a segunda metade da temporada sem pressão, disposto a aprender com erros e explorar os limites. O francês mostra confiança no seu ritmo, apesar da falta de pontos recentes.

De regresso após as férias, Hadjar garante estar em plena forma. “Treinei bastante na última semana para me certificar de que ainda cabia no carro”, brincou.

Zandvoort não é um circuito de que guarde especial apreço, mas não deixa de ter experiência acumulada: “Corri aqui em várias categorias, mas não é uma pista que ame particularmente. Ainda assim, tento sempre ser rápido.”

Embora não marque pontos desde Espanha, o francês recusa culpar o carro: “A velocidade esteve lá, mas cometi erros nos momentos errados. A fiabilidade também pesou, mas tenho de fazer melhor. O ritmo cru está presente e isso deixa-me tranquilo.”

Hadjar encara o resto da temporada com espírito de aprendizagem: “Não estou aqui para jogar pelo seguro. Quero experimentar coisas, mesmo que isso traga erros. Sou rookie, é normal. O importante é crescer e desfrutar.”

Quanto às incertezas sobre o futuro, o piloto mostra serenidade: “A minha carreira até agora sempre foi incerta. Estou habituado a não saber o que vem a seguir. Vivo o presente e dou o máximo em pista. Não me preocupo com o resto.”

FOTO Phillippe Nanchino/MPSA