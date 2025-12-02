F1: Isack Hadjar junta-se a Max Verstappen em 2026, Yuki Tsunoda será piloto de testes
O alinhamento da Red Bull e da Racing Bulls para 2026 está definido. Isack Hadjar vai juntar-se a Max Verstappen na Red Bull em 2026, em mais uma decisão arrojada da equipa austríaca para a nova era regulamentar que arranca com a entrada em cena das unidades Red Bull Ford Powertrains. O jovem francês de 21 anos, que impressionou na sua temporada de estreia pela Racing Bulls, passa assim para a estrutura principal.
Esta promoção implica a saída de Yuki Tsunoda do alinhamento titular, mas não do universo Red Bull: o japonês, com mais de uma centena de Grandes Prémios cumpridos com as cores da marca, transita para funções de piloto de testes e de reserva em 2026, mantendo-se ligado ao projeto após uma trajetória que o levou de júnior a piloto oficial.
A reconfiguração no topo obrigou também a uma reorganização na Racing Bulls, que confirmou Liam Lawson e Arvid Lindblad como dupla para 2026. Lawson mantém o lugar depois de voltar a demonstrar consistência nas últimas corridas, apesar de um arranque titubeante. Já Lindblad, com apenas 18 anos, torna-se o 20.º piloto do programa júnior Red Bull a chegar à Fórmula 1, após uma ascensão rápida nas fórmulas de acesso, marcada por ritmo impressionante e grande compostura em pista.
