F1: Isack Hadjar explicou acidente de Barcelona
Isack Hadjar revelou que o acidente que sofreu no Shakedown da Fórmula 1 em Barcelona se deveu ao facto de ter mudado de pneus de chuva para intermédios cedo demais. O acidente ocorreu na tarde de terça-feira, quando Hadjar perdeu o controle do carro na última curva do Circuito de Barcelona-Catalunha, com o RB22 a sofrer fortes danos na parte traseira, o que levou que a equipa se viesse na contingência de mandar vir peças de reposição da fábrica em Milton Keynes, para retomar os testes.
Apesar do erro, Hadjar destacou que a segunda-feira foi “muito produtiva”, acumulando 158 voltas antes do acidente sendo que o novo piloto da Red Bull descreveu o RB22 como tendo menos carga aerodinâmica, mas é um monolugar mais previsível e direto que a geração anterior de carros. O franco-argelino mostrou-se ainda impressionado com as opções de ajuste da nova PU (Power Unit) própria da Red Bull Powertrains & Ford.
