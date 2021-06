F1: Isack Hadjar deve ser próximo piloto do programa júnior Red Bull | AutoSport

Deve ser (ao contrário de é), porque a federação francesa já anunciou Isack Hadjar como o mais recente piloto a entrar no programa júnior da Red Bull, mas oficialmente a estrutura ainda não anunciou nada, assim como o piloto. Como tal, apenas em comunicado da organização que gere o desporto automóvel em França é que feito este anúncio.

Isack Hadjar tem 16 anos e é 3º no campeonato europeu de Formula Regional, terminou em 3º em 2020 na F4 francesa e compete regularmente na F3 na Ásia, onde tem subido ao pódio com alguma regularidade.

O comunicado da FFSA diz que Hadjar será piloto Red Bull em 2022. O comunicado da FFSA:

“Que semana para Isack Hadjar! Enquanto atual líder rookie da Fórmula Regional by Alpine participará na quinta ronda da época em Zandvoort, este fim-de-semana (18-20 de Junho), o jovem francês usará as cores Red Bull dentro de alguns meses. De facto, sob a liderança de Helmut Marko, responsável dos jovens pilotos da equipa austríaca, a Red Bull acaba de anunciar que Isack irá juntar-se à equipa Red Bull Junior em 2022.

Théo Pourchaire na Academia Sauber, Victor Martins na Academia Alpine… Isack junta-se aos seus colegas da Equipa de Circuito da FFSA , juntando-se à equipa júnior de um construtor. É preciso dizer que o atual terceiro classificado do campeonato tem estado no centro das atenções há vários meses. No pódio em Barcelona e Castellet, teve o luxo de brilhar no Grande Prémio do Mónaco com uma vitória e um segundo lugar, confirmando as expectativas nele depositadas.

Enquanto celebrará o seu décimo sétimo aniversário em Setembro próximo, Isack Hadjar fez toda a sua formação no âmbito federal. Passou pelas categorias de jovens no Karting e depois ingressou na Academia da FFSA. Competindo no Campeonato Francês de Karting Júnior, este produto do centro de treino da FFSA tornou-se o vice-campeão do Campeonato Francês de F4 Júnior durante a temporada de 2019.

Ao juntar-se à companhia austríaca, a ascensão continua para a Isack. Junta-se a outros grandes nomes do desporto automóvel francês que passaram à Red Bull, tais como Jean-Éric Vergne e Pierre Gasly.”