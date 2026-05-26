F1: Isack Hadjar considera penalizações justas

Isack Hadjar reconheceu a justiça das duas penalizações que recebeu durante o Grande Prémio do Canadá, numa avaliação severa da sua própria prestação na corrida. O piloto francês da Red Bull terminou em quinto lugar, o seu melhor resultado da temporada, beneficiando do abandono de George Russell e dos problemas estratégicos da McLaren. Mas acumulou penalizações em mais um fim de semana em que não atingiu o nível que pretendia.

Hadjar foi penalizado com dez segundos por mudar de direção demasiadas vezes ao defender-se de Charles Leclerc, numa manobra que quase resultou num acidente grave, com o monegasco praticamente na erva. Pouco depois, recebeu uma penalização de stop/go de dez segundos por não ter reduzido a velocidade sob bandeiras amarelas. Apesar de ter salvado o quinto lugar, o piloto admitiu dificuldades de ritmo inexplicáveis ao longo da corrida, contrastando com a boa sensação vivida no sábado.

“Não me importo com as penalizações, acho que são justas” disse Hadjar. “É apenas que não percebo bem para onde foi o ritmo, porque senti mesmo que estava com muitas dificuldades. No sábado senti-me muito bem no carro, e agora é muito difícil de conduzir.”

“Fui duro com o Leclerc. Honestamente, não foi sequer intencional. Fiquei confuso sobre para onde ele se estava a ir, por isso não tive intenção de o mandar para a erva. Obviamente, ele é um piloto muito limpo. Por isso, pedi-lhe desculpa, porque foi um pouco estúpido.”

Hadjar tem sentido na pele a exigência da Red Bull e durante o fim de semana não disfarçou o desconforto de não estar a chegar onde esperava. Fez uma avaliação dura e fria das suas prestações até agora e reconheceu que tem de melhorar.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA