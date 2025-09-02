F1: Isack Hadjar brilha em Zandvoort e surpreende Alan Permane
A Racing Bulls celebrou um marco significativo no Grande Prémio dos Países Baixos, com Isack Hadjar a conquistar o seu primeiro pódio na Fórmula 1. A performance do jovem francês, descrita como “bastante confortável” pelo diretor de equipa Alan Permane, não só marcou uma estreia memorável para o piloto, mas também o primeiro pódio da equipa desde 2021.
Este resultado impulsiona a equipa para a sétima posição no Campeonato de Construtores, ficando a apenas 20 pontos da Williams, que ocupa o quinto lugar, evidenciando uma crescente competitividade.
Hadjar demonstrou um desempenho excecional ao qualificar-se em quarto lugar, atrás dos dois McLaren e de Max Verstappen. Manteve a sua posição no arranque e, ao longo da corrida, conseguiu conter eficazmente pilotos experientes como Charles Leclerc e George Russell. A sua ascensão ao pódio foi facilitada pela desistência de Lando Norris nas voltas finais. Permane descreveu a corrida como “bastante confortável”, especialmente após a intervenção do Safety Car que permitiu uma paragem simples para pneus duros, solidificando a posição da equipa.
Talento, gestão e um olhar otimista para o futuro
O sucesso de Hadjar é atribuído à sua performance consistente e à capacidade de gerir a pressão dos rivais. A gestão estratégica da corrida pela equipa, especialmente após o Safety Car, foi crucial para transformar uma posição forte numa conquista de pódio. A desistência de Norris, embora um golpe de sorte, foi capitalizada ao máximo. Este resultado é um forte incentivo para a Racing Bulls, que vê as suas aspirações no Campeonato de Construtores reforçadas. Alan Permane mantém-se otimista quanto ao futuro de Liam Lawson, apesar do incidente, antecipando o seu regresso à luta por pontos em Monza.
FOTO Phillippe Nanchino/MPSA
