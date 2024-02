F1: IRB20 “é melhor do que tudo” o que já foi testado pela Red Bull, avisa Verstappen | AutoSport

Os testes de pré-temporada já terminaram e com a forte impressão que a Red Bull pode manter a sua vantagem competitiva, uma vez que mostrou um bom ritmo durante os ensaios, apesar da Ferrari ter terminado no topo da tabela de tempos no segundo e no terceiro dia. Max Verstappen salientou, em tom de aviso à concorrência, que as soluções trabalhadas durante o inverno pela sua equipa, são melhores do que alguma coisa que já tinham testado.

Citado pelot RacingNews365, Verstappen explicou que confia nas soluções que a sua equipa apresentou para 2024, salientando que “estão confiantes de que isto é melhor do que tudo o que testaram no inverno. Penso que isso é algo em que fizemos enormes progressos nos últimos anos. Tudo o que é feito no carro no inverno também funciona bem. No final, não importa o aspeto do carro”.

O piloto neerlandês admitiu que lhe agrada o facto da sua equipa não ser conservadora. “O que me agrada na equipa é, naturalmente, o facto de não terem sido conservadores. Penso que ultrapassaram realmente os limites em termos de alteração do conceito. Penso que viram mais potencial neste carro como uma plataforma para novos desenvolvimentos em comparação com o que tínhamos”, concluiu.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA