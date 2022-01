F1: Investigação da FIA sobre Abu Dhabi será a chave para Lewis Hamilton | AutoSport

Estamos a caminhar a passos largos para o início de mais uma época de Fórmula 1 e depois da enorme confusão que foi o final da temporada passada, depois da última curva do último GP do ano, Lewis Hamilton continua sem falar à comunicação social e as dúvidas se o piloto quer regressar à competição ainda existem.

A Mercedes deu algumas indicações que o piloto regressa, no entanto o jornalista da SkySports, Craig Slater afirmou ontem que fontes suas, ligadas ao piloto e à equipa, confirmaram que a decisão ainda não foi tomada e que a investigação anunciada pela FIA ainda em dezembro, será a chave para o regresso ou não de Hamilton.

“Em termos do regresso de Hamilton à Fórmula 1, tendo apetite para o fazer e ultrapassando a ‘desilusão’ que o seu chefe de equipa Toto Wolff disse sentir depois de Abu Dhabi, o ónus recai sobre a FIA para cumprir a promessa que fizeram antes do Natal, o de investigar os acontecimentos daquela última volta e de chegar a algumas conclusões. Entende-se que a Mercedes quer ver algo tangível. Foi-me dito assim: quanto mais tempo isto se arrasta, pior é a situação do Lewis Hamilton, e isso é de uma fonte sénior”, disse o jornalista durante a transmissão do canal.