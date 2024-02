F1: Investigação a Christian Horner pode demorar | AutoSport

Christian Horner começou hoje a ser ouvido no âmbito das investigações levadas a cabo por suspeita de comportamentos inadequados por parte do diretor da Red Bull. As investigações poderão demorar um pouco mais do que o inicialmente previsto.

Horner está a ser acusado de comportamento abusivo e controlador e a investigação está a ser feita com todo o cuidado que o caso merece. A Red Bull não encarou as acusações de ânimo leve e quer tirar a história toda a limpo. Claro que uma investigação deste calibre é sempre difícil, pois implica quadros superiores da equipa e pode fazer desmoronar a estrutura diretiva da Red Bull. Segundo a Sky Sports, a investigação poderá demorar um pouco mais do que se poderia pensar.

O repórter da Sky Sports, Craig Slater, referiu que a investigação “pode prolongar-se por algum tempo. esta investigação pode muito bem ultrapassar o lançamento do 20º carro da Red Bull, que é na próxima quinta-feira. E quem sabe, pode nem sequer estar concluído antes do início dos testes de pré-época.”