F1: Investidores americanos interessados em comprar uma equipa

O mundo pode estar a sofrer as consequências da pandemia, quer a nível social, quer a nível económico. Mas a F1 dá cada vez mais sinais positivos.

A Sportstek Acquisition Corporation, grupo de investidores ligado ao desporto, mostrou interesse em investir na F1, pela voz de Tavo Hellmund, um dos fundadores do grupo. Hellmund foi um dos responsáveis pela construção do Circuito das Américas no Texas, que recebe o GP dos Estados Unidos, assim como do regresso da F1 ao México. Esteve também perto de comprar a Manor em 2015, negócio que acabou por não se concretizar.

Hellmund admitiu que continua interessado na F1 e que continua a olhar para Michael Andretti como peça chave desse possível interesse. “Desde que pendurou o seu capacete, Michael tem provado que é um dono de equipa de classe mundial. A F1 ficaria melhor com ele, sem dúvida”, disse Hellmund, que também apontou as equipas que estão no topo da sua lista: AlphaTauri e Sauber Alfa Romeo.