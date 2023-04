F1: Inundações em Miami a menos de 1 mês do Grande Prémio | AutoSport

A menos de um mês para a realização da segunda edição do Grande Prémio de Miami de Fórmula 1, o traçado perto do estádio Hard Rock foi inundado devido às fortes chuvadas que se fizeram sentir no sul do estado norte-americano da Flórida durante três dias consecutivos.

O agravamento das condições meteorológicas, segundo a publicação RacingNews365.com, não permitiu a realização de um conferência sobre o tema das inundações naquela zona, que é frequentemente atingida por este fenómeno. Chuva forte, a subida do nível do mar e baixa elevação do terreno naquelas áreas são apontados como a causa para as inundações.

Segundo informações do ‘National Weather Service’ norte-americano, continua em vigor o alerta de inundações para algumas zonas dos condados de Miami-Dade e Broward, esperando-se mais chuva para hoje.