F1: Introdução ainda este ano de novo pneus intermédio vetada pelas equipas | AutoSport

As equipas não aprovaram a introdução de um novo pneus intermédio da Pirelli que não necessita de mantas de aquecimento, semelhante ao que acontece com o pneu de chuva recentemente utilizado no Canadá. O fornecedor exclusivo de pneus para a Fórmula 1 gostaria de colocar em pista este novo pneu a partir de Singapura, mas não obteve o número necessário de votos entre as equipas, apesar de ter recebido elogios ao comportamento do composto nos testes já realizados.

Segundo o Motorsport.com, o composto não foi testado por todas as equipas e a maioria quer receber mais informação antes de avançar com a introdução do pneu intermédio – que é mais um passo em direção ao plano da retirada por completo das mantas de aquecimento – mesmo que o feedback da Alpine, por exemplo, tenha sido bastante positivo.

“Esteban [Ocon] ficou muito feliz com o novo intermédio, é um bom passo”, afirmou Mario Isola à publicação anteriormente referida. “Trabalharam [a Alpine] bem sem mantas, o aquecimento foi bom”. O mesmo explicou Alan Permane, diretor desportivo da equipa francesa, que acrescentou que “a Pirelli fez um excelente trabalho. E nós comparamos com os intermédios padrão que funcionam com um manta elétrica e foram melhores em todos os sentidos, foram melhores no aquecimento, tiveram melhor aderência, eram muito mais confortáveis ​​para os pilotos. Liguei para o Mario e disse que esses pneus são realmente impressionantes”.

Mario Isola assegurou que não obtiveram os oito votos entre as 10 equipas a favor da introdução que eram necessários, numa altura em que os novos pneus de chuva parecem ter agradado à generalidade dos pilotos e equipas. No entanto, como o chefe de equipa da Williams explicou, para a introdução do novo pneu intermédio as equipas agiram com cautela, querendo “obter resultados do produto existente e garantir que definitivamente não há impacto negativo que não tenhamos concluído em apenas alguns testes específicos”.

O responsável da Pirelli disse ser quase impossível planear e realizar um teste coletivo tendo como meta a avaliação do novo pneu, assim como é muito difícil conseguir agendar testes privados para cada uma das 10 equipas da grelha. Assim sendo, não se sabe quando pode ser aprovada a introdução deste novo pneu.

Foto: Mark Sutton / LAT Images