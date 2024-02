F1: Interrogatório durou oito horas e Christian Horner mantém que está inocente | AutoSport

Chegou ao fim o interrogatório de Christian Horner, que decorreu hoje em parte incerta, depois de ter sido marcado para a sede da Red Bull, sendo depois mudada a localização para evitar a pressão dos media. Depois de oito horas, pouco se sabe. Apenas que a possibilidade do processo se arrastar, continua a ser grande.

Segundo a Sky Sports e o jornalista Craig Slater, a reunião com o advogado independente que está a investigar o caso terminou recentemente. Terão sido oito horas de trabalhos em que ainda não foi encontrada uma solução para este assunto, algo que não era esperado hoje. Segundo o mesmo jornalista, este processo vai ser bastante longo. Ainda assim, Christian Horner continua a manter a sua inocência e quer limpar o seu nome.

Quanto tempo poderá durar? Não se sabe, mas é provável que o lançamento do RB20 seja feito com esta nuvem negra a pairar sobre a equipa. Mais ainda, como a Red Bull quer garantir que todas as partes são tratadas de forma justa, o processo irá demorar o tempo que for necessário, correndo inclusive o risco de não estar concluído no arranque da época, no Bahrein. Um caso que continua a dar que falar.