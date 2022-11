F1: Interlagos não será muito exigente nos pneus | AutoSport

A F1 regressa a Interlagos para o GP de São Paulo e a Pirelli levou para a pista brasileira os pneus do meio da sua gama, numa pista onde não espera grandes dificuldades.

Pirelli levará os C2, C3 e C4, sendo que em Austin e na Cidade do México foi utilizada a mesma seleção.

Interlagos acolherá a terceira e última corrida de Sprint F1 da época, depois de Imola e Spielberg. Como resultado, o Pirelli Pole Position Award será entregue na sexta-feira após a qualificação.

O Grande Prémio do Brasil é conhecido por muitas ultrapassagens e aparições frequentes do Safety Car. A meteorologia é sempre outro ponto de interrogação, com chuvas torrenciais, bem como com temperaturas e muito sol observadas em anos anteriores.

As equipas utilizaram estratégias variadas em 2021, mas os pilotos do pódio pararam todos duas vezes.

Mario Isola afirmou que a pista não é muito exigente para os pneus, mas as estratégias usadas serão chave para as equipas se aproximarem do sucesso:

“A Fórmula 1 vai para Interlagos no próximo fim-de-semana: a volta mais curta do ano depois do Mónaco e do México. É uma pista histórica, percorrida no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, que alterna algumas secções rápidas, bem como sequências de curvas de média velocidade, tais como o famoso “esses de Senna”. Não há grandes exigências aos pneus em termos de tração e travagem, porque é um traçado muito fluido, e a falta de curvas lentas significa que as equipas são capazes de controlar a degradação dos pneus traseiros. O Brasil vai acolher a “Sprint” também este ano, a último da temporada e será particularmente interessante com este pacote de carros ver o que vai acontecer na pista e, mais uma vez, o papel-chave das diferentes estratégias que podem ser utilizadas: em 2021 a grelha de sábado foi igualmente dividida entre os pilotos que começam com os médios e os macios. Apesar da curta extensão da pista, há normalmente muitas ultrapassagens. Basta pensar em Lewis Hamilton, o protagonista de uma recuperação que o levou à vitória, partindo do 10º lugar, utilizando uma estratégia de duas paragens. Por isso, a nova geração de carros e pneus parece preparada para nos proporcionar mais uma corrida emocionante este ano”.