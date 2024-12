F1: Interesse da Red Bull em Franco Colapinto arrefeceu. Isack Hadjar ganha vantagem

A F1 é um mundo muito dinâmico e o que é certo hoje, pode deixar de o ser amanhã. O caso de Franco Colapinto é um bom exemplo. O piloto argentino espantou com as suas performances iniciais, mas uma sucessão de erros fez arrefecer o interesse no jovem piloto.

Os rumos apontavam que a Red Bull estava interessada em contratar Colapinto, mas as últimas corrida fizeram arrefecer o interesse. Agora, a Red Bull foca-se novamente em soluções internas.

O chefe de equipa da Red Bull, Christian Horner, deu a entender que Isack Hadjar tem mais probabilidades do que Franco Colapinto de assegurar um futuro lugar na Fórmula 1 com a equipa. A posição de Sergio Perez na Red Bull Racing está sob escrutínio, com uma reunião de acionistas marcada para decidir o seu destino após a final de Abu Dhabi. Liam Lawson é visto como o favorito para substituir Perez, ofuscando Yuki Tsunoda.

Se Lawson se juntar a Verstappen em 2025, Hadjar, que atualmente se destaca na Fórmula 2, está posicionado como o próximo na fila para um lugar na Red Bull. O franco-argelino também pilotará o carro de Verstappen nos treinos de Abu Dhabi, com relatos sugerindo que ele pode ser parceiro de Tsunoda no próximo ano. As decisões finais da Red Bull para 2025 são esperadas após Abu Dhabi.

Foto: Philippe Nanchino / MPSA