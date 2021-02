F1: Interesse da Audi pode causar problemas à Red Bull/Honda

A Red Bull Racing e a AlphaTauri vão continuar com os motores Honda para além de 2021, depois da saída do construtor japonês da Fórmula 1. Agora, as equipas de Fórmula 1 estão a negociar um ‘congelamento’ dos motores, que ajuda as equipas do universo Red Bull.

De acordo com a publicação alemã Auto Motor und Sport, a votação das equipas para aprovar o ‘congelamento’ dos motores vai ser favorável e ao que parece os novos regulamentos de motor vão entrar em vigor em 2025, ao invés de 2026.

A mesma publicação dá conta da possível entrada da Audi em 2025 e um possível parceiro seria a Red Bull Racing. Mas, ao que parece a Honda não quer a marca alemã fique com os seus dados, via Red Bull Racing.