F1: Interesse da Andretti é sério e por isso pode estar a incomodar as equipas | AutoSport

O interesse da Andretti na F1 é cada vez mais claro e vincado. A parceria com a Alpine é mais um sinal, e a vontade da F1 se abrir para o mercado americano pode ser o catalisador certo para a entrada de uma nova equipa. No entanto, o entusiasmo pela possível entrada da Andretti não é partilhado pela maioria das equipas.

Will Buxton, jornalista da F1 esteve na mais recente prova da Indycar em São Petersburgo na Flórida usou a sua rede social para mostrar que o plano de entrada da Andretti é realmente forte:

“Falei com muita gente no paddock de Indycar este fim-de-semana. O projeto Andretti F1 é sério. Muito sério. Eles poderiam pagar a taxa de entrada como trocos. E numa era sem limites orçamentais, teriam financiamento para fazer com que os 3 primeiros estremecessem. Não admira que o establishment se preocupe.”

Assim para as equipas de F1, esta entrada não é bem vinda. Primeiro, porque o bolo que é dividido por 10, teria de ser dividido por 11, segundo, porque a estrutura americana parece estar a reunir meios para se tornar a médio prazo um forte player e, quem sabe , começar a lutar por triunfos. Pagar os 200 milhões da taxa de entrada sem problema é um indicador que, a confirmar-se, o projeto é muito sério.