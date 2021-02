F1 interessada numa segunda corrida nos EUA. África também é possibilidade

A Liberty Media tem a ambição de uma maior presença nos Estados Unidos da América. Assim, as conversações sobre um possível Grande Prémio em Miami continuam, mesmo com a entrada do novo CEO Stefano Domenicalli.

Em declarações ao motorsport.com, Domencialli revelou que a Liberty Media quer uma segunda corrida nos Estados Unidos da América, juntando-se à corrida já realizada no Circuito das Américas, em Austin, no Texas.

“Miami já está numa fase avançada das conversações, mas também há outras áreas nesse país, mais ainda não estamos numa fase em que eu possa dizer que ‘já estamos prontos’. Nos próximos meses vamos decidir se isso é uma hipótese. Talvez uma eventual rotação entre dois Grandes Prémios”.

“Neste momento temos é de garantir um grande interesse da Fórmula 1 nos Estados Unidos, ou seja, não podemos fazer apenas publicidade uma semana antes e depois do Grande Prémio ficarmos calados. Já temos um plano de comunicação forte e temos de investir, com a possibilidade do retorno ser grande”, afirmou Domenicalli.

Para além dos Estados Unidos da América, o CEO da Fórmula 1 também coloca a hipótese de uma corrida em África.

“Também temos outras áreas do globo que já mostraram interesse, como o norte de África e a África do Sul. Isto é algo importante para a Fórmula 1. Agora vamos ver quais são as melhores áreas, em termos de interesses estratégicos, das equipas, das transmissões, dos media, e só depois é que vamos decidir “, acrescentou Domenicalli ao gpfans.com.