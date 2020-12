F1: Inscrições das equipas mais baratas para 2021

O custo das inscrições para o campeonato 2021 irá sofrer uma redução graças à época reduzida de 2020.

O calendário reduzido implica menos pontos conquistados o que significa que, com a taxa de entrada baseada nos pontos conquistados, os custos de quase todos desceram.

De acordo com a versão actual das regras, a FIA exige que cada equipa pague uma taxa de entrada de 556.509 dólares, que tem de ser liquidada quando apresentam o seu pedido.

Além disso, a equipa vencedora do campeonato mundial tem de pagar mais 6.677 dólares por cada ponto marcado durante o campeonato de 2020. Por cada outro concorrente, o custo é de 5.563 dólares por cada ponto. Isto tem de ser pago este mês, assim que a contagem final de pontos estiver concluída.

Assim a Mercedes irá pagar consideravelmente menos do que nesta época passando de 5.490.812 dólares a 4.382.430 dólares. No entanto a Ferrari é aquela que mais irá poupar nesse capítulo com o custo a ir de 3,360,261 dólares para 1,285,262, fruto da péssima época. No caso inverso, a Racing Point irá passar de 962,608 para 1,641,294

Custo de Inscrição para 2021: