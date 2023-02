F1, Início frustrante para Aston Martin | AutoSport

O ano não está, definitivamente, a começar bem para a Aston Martin. Depois de Lance Stroll se ter aleijado um pulso num acidente de ciclismo, eis que Felipe Drugovich, atual campeão da F2 e um dos dois pilotos de reserva de Aston Martin, e que substituiu o canadiano nestes testes, partilhando as tarefas de pilotagem com o bicampeão mundial Fernando Alonso, começou mal o primeiro dia de testes quando parou, devido a um problema elétrico, apenas 10 minutos depois de ter começado a rodar, levando à única bandeira vermelha do dia. O brasileiro conseguiu ainda dar 40 voltas e revelou que se sentia como se o carro fosse um “passo em frente” em relação ao do ano passado.

Alonso conseguiu realizar 60 voltas, mas o seu teste foi dificultado por uma paragem nas boxes enquanto a equipa reparou os danos no ‘chão’ do carro com a equipa a terminar o dia apenas no nono lugar nas tabelas de quilometragem.

Fica ainda por saber se Lance Stroll pode regressar na próxima semana, na corrida de abertura da temporada, no Bahrein, já que se não puder, é provável que a equipa dê mais tempo a Drugovich nestes testes de modo a prepará-lo para o que seria a sua estreia num Grande Prémio de F1.