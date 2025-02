F1: Influência de Carlos Sainz já é sentida na Williams

A chegada de Carlos Sainz à Williams já provoca mudanças positivas, de acordo com o diretor da equipa, James Vowles.

O antigo piloto da Ferrari integrou-se rapidamente na equipa, dando um contributo técnico valioso e mostrando um forte empenho no sucesso da Williams. A sua dedicação fora da pista e a sua experiência de vencedor de corridas estão a revelar-se fundamentais para moldar a direção do desenvolvimento da equipa.

Vowles destacou o historial de Sainz em melhorar as equipas a que se junta, realçando a sua ética de trabalho e atenção aos detalhes. Com a Williams a tentar reduzir a distância para a frente, a influência de Sainz pode ser fundamental para acelerar o progresso da equipa antes da época de 2025.

“Ele está a gostar muito”, disse Vowles ao Motorsport.com. “Foi possível ver, desde o momento em que ele entrou no carro em Abu Dhabi, que a sua mente mudou. É aqui que ele quer estar, é isso que ele quer fazer, ele faz parte da nossa história de sucesso. Ele está a adaptar-se perfeitamente.”

“É uma personalidade brilhante que, com ele, traz não só um pedigree vencedor de corridas, mas também esta vontade e desejo de que a Williams seja bem sucedida”, continuou Vowles. “Estive com ele esta manhã, comigo e com o Alex [Albon], durante três ou quatro horas – apenas a falar sobre os planos para o ano, o que mudámos, para onde vamos.”

“As suas contribuições – assim como as do Alex – são absolutamente fundamentais para fazer avançar esta equipa, porque agora estamos num nível de detalhe em que começamos a perseguir milissegundos”, acrescentou Vowles. “Já no espaço de apenas algumas semanas, está a surgir um verdadeiro impulso positivo de ideias, conceitos, como podemos mudar, como podemos avançar.”

“Ele também não deixa pedra sobre pedra”, sublinhou Vowles. “Quero dizer, há uma estatística no canal de F1 hoje em que se veem todas as equipas por onde ele passou e onde acabaram. Não é uma coincidência. Ele é um trabalhador esforçado, um trabalhador diligente que traz consigo o sucesso – e ele quer que sejamos bem sucedidos.”