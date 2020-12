F1: Infiniti termina o seu envolvimento com a Renault

A INFINITI, marca japonesa de carros, irá terminar no final deste ano o seu envolvimento na F1.

A INFINITI, marca de luxo da Nissan, que pertence ao grupo Renault, juntou-se ao desporto em 2011 como parceiro comercial da Red Bull, antes de se tornar patrocinador principal uma temporada mais tarde e de se tornar parceiro da equipa em três de quatro temporadas de campeonato.

A empresa tem estado mais envolvida nos últimos anos como parceiro da Renault, utilizando os seus conhecimentos de tecnologia híbrida para ajudar a desenvolver o sistema de recuperação de energia [ERS] desde 2016.

“Ter a INFINITI como parceiro técnico durante os últimos cinco anos constituiu uma vantagem para nós”, disse Cyril Abiteboul. “Trouxeram a sua significativa experiência em desempenho elétrico à equipa, o que tem sido um elemento crucial desta parceria. Mas, além disso, fazer parte da aliança Renault-Nissan-Mitsubishi significou que também pudemos colaborar juntos em projetos inovadores e inovadores como o Projeto INFINITI Black S e a Academia de Engenharia INFINITI, o que não teria sido possível em qualquer outro contexto.”

“A estreita colaboração que pudemos estabelecer com a INFINITI desde o início tem sido muito benéfica para ambas as partes; desfrutámos de cada minuto e estamos muito orgulhosos de tudo o que realizámos juntos. Desejamos à INFINITI o melhor nos seus esforços futuros e permanecemos abertos a novas – e sem dúvida igualmente bem sucedidas – colaborações com eles no futuro”.