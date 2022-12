F1 / Indy: Zak Brown vê Lando Norris a fazer a Indy 500 | AutoSport

Lando Norris já mostrou interesse em fazer a Indy 500 e Zak Brown vê isso com bons olhos. O chefe da McLaren, que já viu projetos semelhantes como no tempo de Fernando Alonso na McLaren, mostrou-se mais uma vez aberto a este tipo de iniciativa.

Brown é um homem do desporto, e com ele ao leme da McLaren, a equipa passou a competir em mais do que na F1, alargando o seu raio de ação à Fórmula E, Extreme E e Indycar. A última tem sido uma aposta forte do americano que frequentemente abre as portas da Indy aos seus pilotos da F1.

Lando Norris já mostrou vontade de fazer a Indy 500 e Brown gosta da ideia:

“Lando mencionou que gostaria de fazer a Indy 500 um dia”, disse Brown numa entrevista publicada no website da McLaren. “E claro, um dos meus primeiros trabalhos na McLaren foi trazer Fernando Alonso para fazer as 500 Milhas de Indianápolis, o que foi uma experiência fantástica para todos. Portanto, sim, os calendários são bastante loucos hoje em dia, mas penso que os pilotos gostam de conduzir carros de corrida e, sim, posso ver isso a acontecer”.

Outras das opções poderiam ser os Sportscar, com Brown a dizer que a McLaren continua interessada na endurance:

“Adorava ver-nos nas corridas de sportscars”, disse Brown. “Temos muita coisa a acontecer, as estrelas precisam de se alinhar, estar no lugar certo no momento certo, e ter a certeza de que estamos satisfeitos com os nossos programas existentes. Mas se eu pudesse agitar uma varinha mágica e estar numa outra série de corridas, seria nos sportscars”.