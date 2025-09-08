F1, Incidente entre Sainz e Bearman? Penalização foi justa?” maioria simples, acha que sim…

Ontem, colocámos a questão sobre “Qual é a sua opinião sobre o incidente entre Sainz e Bearman? Acha que a penalização foi justa?” e elaborámos uma sondagem. Hoje, revelamos o que ‘decidiram’ os leitores.

E por aqui também se prova que a questão não era de fácil análise.

Como se sabe, depois da colisão entre Carlos Sainz e Oliver Bearman no Grande Prémio de Itália de F1, o inglês

foi penalizado. Os comissários alegaram que Sainz tinha “direito à trajetória” por estar à frente na entrada da curva, mas o ‘feeling’ dos adeptos foi bem mais dividido, embora a maior percentagem, 36.2% tenha concordado com a decisão dos Comissários Desportivos, consubstanciado com mais 9.5% de votos em ‘Culpa de Ollie Bearman’.

Contudo, 32.8% entendem que a culpa deveria ter sido a meias, 50/50 e mais 19.8% acham que a culpa foi de Carlos Sainz. Houve apenas maioria simples, e nem de perto unanimidade.