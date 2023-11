F1/IMSA: Possibilidade de Alex Albon ser colega de Filipe Albuquerque cai | AutoSport

Era um trunfo na manga da Wayne Taylor Racing para as 24h de Daytona. Alex Albon tinha sido apontado a uma vaga ao volante de um dos Acura da equipa americana, mas esta possibilidade terá caído por incompatibilidade de calendário.

Em setembro foi notícia a possibilidade de a WTR receber um piloto de F1 no ativo para participar nas 24h de Daytona e a Racer avançou com o nome de Alex Albon. No entanto, a mesma publicação refere que, por incompatibilidade de calendários, Albon não poderá participar na mítica prova.

Albon mostrou total abertura para participar, tal como a Williams. No entanto, com os testes de F1 agendados de 21 a 23 de fevereiro, e com a primeira prova a realizar-se a 2 de março no Bahrein, a preparação para nova época ficaria afetada com a participação do piloto tailandês na prova agendada de 25 a 28 de janeiro.

Albon mantém total interesse em participar na prova de endurance, mas terá de esperar por outra oportunidade.