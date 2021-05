F1: Imprensa turca garante cancelamento do GP da Turquia | AutoSport

A imprensa turca revela que o GP da Turquia já está cancelado, ainda que o anúncio oficial ainda não tenha sido feito. Depois de se ter ficado a saber que todos os que regressassem a Inglaterra vindos da Turquia terão de ficar duas semanas de quarentena, a Fórmula 1 ponderou fazer a ‘caravana’ da F1 ficar seis semanas “na estrada”, mas as equipas não estavam muito “para aí viradas” e a F1 deve ter que fazer o que menos queria: anular a prova, pois isso significa menos dinheiro das TV.

Os meios de comunicação social turcos, incluindo a emissora desportiva S Sport, afirmam que a decisão de excluir do calendário o substituto da prova canadiana, a corrida de Istambul Park, foi agora tomada. Há rumores que referem que a perda da Turquia poderá ser compensada com uma segunda corrida noutro circuito existente, como o Red Bull Ring ou Paul Ricard, mas isso significaria que as equipas um mês seguido de quatro corridas e isso não parece muito provável: “quase tudo é possível, mas há limites para o que se pode esperar das pessoas”, disse Guenther Streiner, líder da Haas. Provavelmente o que vai suceder é que a Fórmula 1 anula a corrida, e o GP do Canadá fica sem substituto.