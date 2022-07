F1: Impacto do Alfa Romeo de Guany Zhou no chão ‘dobrou’ o teste da FIA | AutoSport

O impacto do acidente (capotanço) do Alfa Romeo de Guany Zhou no asfalto da reta da meta de Silverstone foi o dobro da força usada nos testes de colisão da FIA. Quem o diz é Fred Vasseur, chefe de equipa da Alfa Romeo:

“Ainda estamos a investigar, já mostrámos as informações sobre o acidente à FIA, e entrámos de imediato no processo de investigação. Depressa chegámos à conclusão que embate no chão foi duas vezes mais do que a carga do teste de impacto. Como se percebe, teremos de tomar medidas, do nosso lado e com a FIA, para ver como podemos melhorar a segurança. Mas como todos percebemos, temos de tirar ilações muito positivas porque houve um grande acidente, e ninguém se leijou”, disse Vasseur, que destaca o que já muito se falou: e se tivesse havido incêndio? A forma como o carro ficou teria sido terrível para tirar Zhou do carro…