F1: Imola tenta acordo de cinco anos | AutoSport

A Pandemia trouxe a oportunidade que Imola pretendia há muito tempo e as duas visitas da F1 ao mítico traçado italiano poderão permitir que a prova se instale no calendário da F1.

“Em Imola, trabalharam muito bem neste período de emergência”, disse Angelo Sticchi Damiani, o presidente do clube automóvel italiano. “Discutimos e avaliámos as possibilidades com Stefano Bonaccini, o presidente da região de Emilia Romagna, e encontrei entusiasmo e vontade de investir”.

A dupla encontrou-se recentemente com o CEO da F1, Stefano Domenicali.

“Estou a promover um acordo que seria fantástico para a Itália – no ano passado recebemos três grandes prémios, ainda temos Monza e ter Imola numa base permanente seria realmente muito agradável”, disse Sticchi Damiani.