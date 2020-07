F1: Imola, sim, China não, ‘Américas’, não, Vietname, talvez…

Amanhã é dia de novidades relativas a mais provas para o calendário do Mundial de Fórmula 1 e como já sabemos, as notícias são excelentes para Portugal com o anúncio a partir das 14h30 do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 de 2020 no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão.

Imola será a outra corrida anunciada, desconhecendo-se para já se o acordo com o Nurburgring está fechado. Hockenheim foi considerado durante muito tempo como um candidato provável, mas as as restrições relativas à presença de público fez cair a prova. Nurburgring é hipótese, mas em outubro, é também um enorme risco devido à meteorologia.

Tal como já se antevia, tendo em conta tudo o que está a suceder em termos de pandemia nos EUA, México e Brasil, o continente americano não deve ter corridas em 2020, nem mesmo o Canadá, pois não faz grande sentido uma ida ao lado de lá do Atlântico só para uma corrida, que para além disso sofreria com o risco duma meteorologia complicada.

A China chegou a ser hipótese, até para duas corridas, bem com a estreia do Vietname, mas a ronda de Xangai, depois de ter sido adiada, está agora prestes a ser cancelada, ‘levando’ consigo o Vietname, pois a F1 não irá à Ásia só para uma corrida.

Ainda se fala da Malásia, mas vamos ver o que decide a Liberty nos próximos tempos, sendo o Vietname e a Malásia algo que fica em stand by. Por fim a Fórmula 1 deve rumar ao Bahrein para duas corridas, com a época a terminar em Abu Dhabi já no início de dezembro.