F1: Imola quer três corridas em Itália… Mas não está fácil

Com Mugello a ganhar cada vez mais força para entrar no calendário da F1 2020, Imola mantém-se firme na vontade de voltar a receber o Grande Circo.

Desde o ano passado que Imola tem feito força para voltar a receber a F1 e a pandemia que assolou o desporto motorizado abriu portas que anteriormente se encontravam fechadas. Os responsáveis da mítica pista gostavam de ver três pistas italianas a receber a F1.

Chefe de Imola, Selvatico Estense, afirmou essa vontade:

“Imola tem a F1 no seu DNA e, nesta pista, vimos muita história da F1 a acontecer. Tal não deve ser esquecido e devemo-nos orgulhar disso”, disse Estense. “Olhando para o futuro e para a economia local neste momento grave de crise, o nosso objetivo é trazer de volta as principais séries ao circuito de Imola a partir deste ano. A solução mais lógica e mais adequada para os fãs de F1 de todo o mundo seria usar circuitos com grande impacto nos media, como Imola certamente é. Talvez junto com Monza e Mugello, para uma jornada italiana tripla”.

Apesar da vontade dos responsáveis Imola, parece estar a ‘cair’ do lote de candidatos, o que aparentemente está relacionado com a disposição da saída do pit lane da pista. Resta esperar pelo calendário da F1.