F1: Imola quer receber prova, mesmo à porta fechada

Os responsáveis do Circuito de Imola mostraram interesse em receber a F1, mesmo que isso implique fazê-lo à porta fechada.

A vontade dos responsáveis do circuito italiano em receber a F1 é oficial e pública há já algum tempo. A dificuldade em encontrar pistas que recebam a F1 à porta fechada pode ser uma oportunidade que Imola não quer desperdiçar:

Uberto Selvatico Estense , presidente do Circuito de Imola afirmou o seguinte:

“Esta situação é uma oportunidade para sermos candidatos a um grande prémio nesta temporada”, disse à Autosport.com “Eles precisam de algumas corridas para manter o contrato com a FIA e ter um campeonato mundial. Então, por que não pensar em Imola? Obviamente, depende também das regras do governo, se elas nos permitirem fazer uma corrida dessas. É claro que ofereceremos a pista de forma grátis e depois, falaremos sobre os custos, se possível. Podemos pedir ajuda à região. Não estamos num situação em que podemos pagar uma taxa de promoção.

“É muito mais fácil sem os espectadores, não precisamos cuidar das bancadas, da recepção aos convidados vip e assim por diante. Com certeza será mais barato que uma organização completa. “

“Talvez seja mais fácil organizar uma prova logo a seguir a Monza, para poupar dinheiro e tempo para as equipas. Mas no ano passado tivemos um clima agradável em outubro e também na primeira quinzena de novembro. Portanto, não temos medo do clima. Acho que as pessoas gostariam de voltar para Ímola. É um sonho para nós, mas ainda estamos a sonhar!”

Apesar do interesse, os responsáveis ainda não terão abordado a F1, uma vez que essa comunicação terá de passar pela federação italiana de automobilismo. Mas é mais uma solução que surge para o calendário da F1.