F1: Imola não deve substituir Xangai, mas calendário pode sofrer alterações

O Grande Prémio da China foi cancelado devido ao surto do Covid-19 (coronavírus), deixando assim uma brecha no calendário de 2020 da Fórmula 1.

Na semana passada, surgiram rumores de que o presidente de Imola teria conversado com o Automóvel Clube de Itália para tomar o lugar de Xangai. Este circuito já fez algo semelhante, quando na GP2 Asia não se conseguiu correr no Bahrein, correu-se em Imola.

De acordo com o racefans.net, a F1 continua a explorar todos os caminhos possíveis para colocar de novo a China no calendário. Uma opção é reagendar a corrida para o final do ano.