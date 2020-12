F1: Imola ganha vantagem para entrar no calendário?

A vaga que seria para o Vietname continua em aberto e há vários candidatos ao lugar no calendário de 2021. Imola é agora referido como hipótese mais forte, mas Portimão continua na corrida.

Segundo o racefans.net, Imola é o mais forte candidato ao lugar para a quarta corrida do ano, a que poderá ser potencialmente a primeira corrida em território europeu. A vontade de Imola receber a F1 já tem sido manifestada pelos responsáveis da prova há já algum tempo e a oportunidade de 2020 foi agarrada com as duas mãos. É lógico pensar que Imola pretende fixar-se no calendário.

Mas tudo está em aberto. Portimão agradou aos responsáveis da F1 e há vontade de regressar ao traçado português… desde que as condições financeiras estejam asseguradas. Resta aguardar por novos desenvolvimentos, mas Portimão abriu a porta ao regresso da F1, pois os pilotos e equipas gostaram da pista e das infraestruturas e os fãs adoraram o carrossel português.