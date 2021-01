F1: Imola espera ter espetadores em abril

Está confirmada nova corrida em Imola este ano na F1, a 11 de abril, isto depois da F1 ter feito mudanças no calendário previsto inicialmente.

Também os testes previstos para Barcelona no início de março foram remarcados para o Bahrein, onde se realizará a primeira corrida do ano.

O GP da Austrália, foi também reagendado para novembro. Andrea Corsini, chefe do turismo da Emilia-Romagna, disse à italiana Gazzetta Motori que começou a discutir o potencial de um regresso da F1 a Imola em dezembro. “Jean (Todt) não pôde fazer muito porque a organização é um assunto para a Liberty Media, mas fez-nos compreender que era principalmente entre nós e Portimão, apesar da disponibilidade da Turquia. Deixámos clara a nossa disponibilidade e, desde então, tivemos confiança na nossa confirmação” disse Corsini. A verdade é que não era uma, mas sim duas as datas em aberto em abril/início de maio e é precisamente aí que deverá encaixar o GP de Portugal de Fórmula 1.

Paralelamente, Corsini diz esperar poder ter espetadores a 18 de abril: “Dada a ausência total de fãs nas bancadas em novembro, a esperança é que em abril possa haver alguns. Esperamos que haja uma ampla vacinação e que a primeira corrida ajude”. Quanto a saber se a corrida de Imola pode tornar-se uma corrida mais ‘assídua’ no calendário de F1 no futuro, Corsini disse que a Liberty Media deixou a porta aberta: “iremos falar sobre isso no futuro”.