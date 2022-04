F1: Imola é o primeiro palco das corridas sprint de 2022 | AutoSport

2021 foi o ano da introdução das corridas sprint, que este ano regressam, apesar de ainda não convencerem o público de forma unânime.

Com o objetivo de testar novos formatos, a F1 implementou no ano passado as corridas sprints, que permitiram aos fãs ver os carros de F1 em ação numa corrida de duração mais curta, com o objetivo de organizar a grelha de partida para o GP. Foram três as corridas Sprint no ano passado, e nos três fins de semana de corridas sprint tivemos alguns dos momentos mais dramáticos do ano.

No ano passado desafiamos os nossos leitores a votarem numa sondagem sobre o que acharam das corridas sprint. 30.7% dos leitores que votaram consideraram a mudança desnecessária e 18.7% consideraram que são necessárias outras mudanças que não o formato do fim de semana. Já 31.6% acharam que o novo formato tem potencial embora necessite de alguns ajustes e 19% gostou do espetáculo defendendo o seu uso de forma mais regular. Assim temos 49.4% de opiniões negativas e 50.6% de opiniões positivas. Um público dividido sobre um formato que traz mudanças mas nem sempre vistas como positivas.

Para este ano o que vimos em 2021 mantém-se. Teremos três corridas Sprint (Imola, Red Bull Ring e Interlagos), uma corrida de 100 km sem paragens obrigatórias nas boxes e os pilotos a correrem sem parar até à bandeira axadrezada. No entanto, haverá muito mais em jogo este ano, com pontos a serem atribuídos aos oito primeiros classificados (anteriormente eram os três primeiros). Mais ainda, na sexta-feira a qualificação tradicional dará o detentor oficial da pole, uma mudança muito pedida no ano passado. Assim, o mais rápido de sexta ficará com a pole em seu nome para a estatística, mas o vencedor da corrida Sprint ficará com o primeiro lugar na grelha de partida do GP.

Com oito pontos a entregar ao primeiro classificado da Sprint, estas ganham peso extra na luta pelo título. Num campeonato renhido estes pontos podem fazer toda a diferença e talvez os pilotos arrisquem mais um pouco no sábado.

O formato irá manter-se como na época anterior:

Na sexta feira teremos um treino livre (12:30) e a qualificação (16:00). No sábado teremos mais uma sessão de treinos livres (11:30) e a Corrida Sprint (15:30) e no domingo a corrida (com o arranque agendado para as 14:00).