F1: Imagens do teste da Red Bull aparecem nas redes sociais | AutoSport

A Red Bull apresentou um show car na sua apresentação mas começam a surgir algumas fotos do verdadeiro novo carro. A equipa esteve em Silverstone a testar o novo RB 18 e já foi possível identificar algumas características.

Numa imagem lateral do carro podemos ver um conceito semelhante ao apresentado pela Alpha Tauri enquanto na frente do carro foi possível distinguir uma suspensão “pull rod”, algo que apenas a McLaren até agora tinha mostrado. São os primeiros pormenores do novo carro da Red Bull, que deverá ser visto em mais pormenor nos testes de Barcelona.

More pics of the #RB18 suggest pullrod front suspension. Not much else new is visible, we've seen the pods are similar to the AT03. Does that mean the AT03 will be pullrod too when we see the real car? pic.twitter.com/AOnFs7i6Aa