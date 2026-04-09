F1: Identificada fragilidade no Alpine A526

A Alpine entrou na nova era com o pé direito, começando a temporada de forma positiva. O A526 revelou-se competitivo, e os pontos conquistados até agora comprovam o bom momento da equipa. Apesar disso, há uma fragilidade que a equipa tenta retificar.

Se no ano passado a Alpine se arrastou pelas pistas, com grandes dificuldades, e conquistou apenas 22 pontos, este ano a equipa arrancou para o novo regulamento com um carro competitivo, que lhe permite lutar pelos pontos de forma regular. Com 16 pontos conquistados (quinto lugar na tabela dos construtores), a estrutura francesa pontuou em todas as três corridas realizadas até agora, e Pierre Gasly é um dos seis pilotos que pontuaram em todas as provas realizadas.

A base desta evolução está em duas decisões tomadas em 2025: o abandono precoce do projeto desse ano, com foco total em 2026, e, assim, com um trabalho bem mais estruturado para iniciar esta nova era, e a escolha das unidades motrizes Mercedes, que são a referência nesta fase.

Pierre Gasly já reconheceu que este é o melhor monolugar que já pilotou na F1, a par do AlphaTauri de 2021, e Steve Nielsen, diretor-executivo da equipa, admitiu que o carro tem uma boa base. No entanto, salientou que um dos pontos fracos são as curvas de alta velocidade:

“Temos alguns problemas com a subviragem a alta velocidade, que precisamos de corrigir”, disse Nielsen, após o GP do Japão. “As mudanças de direção a alta velocidade são provavelmente o maior ponto fraco do carro que temos este ano. Sabíamos que o Setor 1 seria complicado aqui, e é. Isto manifesta-se como subviragem. Assim, temos subviragem a alta velocidade. Vimos um pouco disso no Bahrein. Acho que esse é o fator mais importante, sinceramente. Fora isso, está tudo muito bem, como disse, simulações de corrida, bastante combustível, parece bom, parece competitivo em comparação com os outros pilotos que vamos enfrentar.”

Estará encontrado o foco dos engenheiros da Alpine para as próximas semanas. A resolução da subviragem a alta velocidade poderá trazer alguns décimos, fundamentais na luta pelo meio da tabela, onde Alpine, Haas e Racing Bulls, com a companhia surpreendente da Red Bull, tentam levar a melhor. A fase mais negativa da equipa parece pertencer ao passado, e este novo impulso poderá permitir uma temporada confortável à equipa gaulesa.

Foto: MPSA