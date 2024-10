F1: Ideia de corrida para jovens estreantes adiada, três testes de três dias em 2026

A Fórmula 1 adiou os seus planos para uma corrida especial de estreantes em Abu Dhabi, inicialmente prevista para dezembro de 2024, devido a desafios logísticos.

A corrida, que tinha como objetivo dar aos jovens pilotos mais tempo de pista com as máquinas da F1 após o Grande Prémio de fim de época, recebeu um apoio generalizado, mas será agora reconsiderada para 2025. A decisão foi tomada durante uma reunião da Comissão de F1, presidida por Nikolas Tombazis, da FIA, e pelo Presidente da F1, Stefano Domenicali, que também incluiu representantes das equipas e da FIA.

A reunião também discutiu mudanças significativas para a temporada de 2026, quando serão introduzidas novas unidades motrizes e regulamentos técnicos. Para ajudar as equipas a adaptarem-se, o calendário de testes da pré-época incluirá três testes separados de três dias.

As discussões abrangeram também as atualizações dos regulamentos técnicos de 2026 em matéria de desempenho, aerodinâmica e segurança, com destaque para o aumento do desempenho dos automóveis e a melhoria da segurança. Os regulamentos financeiros também foram revistos para garantir um equilíbrio entre a equidade competitiva e a sustentabilidade financeira.

Todas as alterações propostas serão finalizadas na próxima reunião do Conselho Mundial do Desporto Automóvel, a 17 de outubro.