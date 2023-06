F1: Ida de Rob Marshall para a McLaren não está ligada a possível fornecimento da Red Bull | AutoSport

A McLaren anunciou recentemente a contratação de Rob Marshall para desempenhar a função de diretor técnico para a engenharia e design da equipa de Fórmula 1, deixando a Red Bull ao fim de 17 anos. E apesar de ambas as estruturas terem discutido já um potencial fornecimento de unidades motrizes Red Bull Ford Powertrains, Christian Horner e Andrea Stella confirmaram ao Motorsport.com que a ida de Marshall não está ligada com qualquer negócio que possa vir a ocorrer. Explicando que a saída de Rob Marshall não aconteceu devido a qualquer vínculo assinado com a McLaren, Horner voltou a afirmar que “é claro que algumas equipas nos abordaram sobre a unidade motriz. Neste momento, o nosso plano é fornecer duas equipas, porque não queremos sobrecarregar-nos no primeiro ano. E, claro, é provável que essas equipas sejam as duas equipas detidas pela Red Bull”.

O chefe de equipa da McLaren confirmou que “não existe qualquer ligação [entre a entrada de Marshall na equipa e o fornecimento da Red Bull]”. Stella adiantou ainda que não há negociações com Milton Keynes, mas antes com a Mercedes AMG High Performance Powertrains (HPP). “Tivemos conversas com a Red Bull há alguns meses, como parte da diligência para explorar o que está disponível no mercado em termos de unidade motriz para 2026, mas, de momento, estamos bastante avançados nas nossas negociações com a HPP. Portanto, não há nenhuma conversa em curso com a Red Bull”.

Ainda sobre o engenheiro que começa a trabalhar na McLaren a 1 de janeiro de 2024, Christian Horner garantiu que este não estava a trabalhar diretamente com a equipa de Fórmula 1 e já tinha mostrado o interesse em regressar quando o convite de Woking surgiu. O chefe de equipa da Red Bull confirmou ainda que a contratação foi negociada entre si e Zak Brown por respeito ao que fez Rob Marshall na equipa. “Normalmente, quando alguém deixa a equipa, dizemos-lhe para se ir f****. Com o Rob, é um pouco diferente. É um bom tipo e está a partir para um novo desafio”, disse Horner.

Foto: Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool