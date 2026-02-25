F1: IA para monitorizar limites de pista
A FIA vai introduzir esta temporada um novo sistema tecnológico para monitorizar as infrações aos limites de pista, recorrendo a inteligência artificial com o objetivo de tornar o processo mais rápido e eficiente.
A ferramenta, designada ECAT (Every Car All Turns), será integrada na plataforma RaceWatch e permitirá vigiar todos os monolugares em todas as curvas do circuito. O sistema utiliza visão computacional para identificar a silhueta de cada carro e cruzar essa informação com pontos de referência previamente definidos, determinando automaticamente se houve ultrapassagem da linha limite.
Segundo informações divulgadas pelo Motorsport.com, a nova tecnologia poderá reduzir em cerca de 95% o número de casos que exigem análise direta por parte dos comissários, que em alguns fins de semana podem ascender a várias centenas de ocorrências. Ainda assim, a validação final e a aplicação de penalizações continuarão a envolver intervenção humana.
O objetivo é evitar situações polémicas como a verificada no Grande Prémio do Bahrein do ano passado, quando uma volta de Nico Hulkenberg demorou 45 minutos a ser analisada e anulada, afetando a qualificação de Alex Albon já sem possibilidade de correção.
Chris Bentley, responsável pela estratégia de sistemas de informação para monolugares da FIA, explicou ao Motorsport.com o alcance da inovação:
“Permitiu-nos subir de nível, gerir todas as câmaras num único local, distribuir o processamento através da visão computacional e integrar outros elementos que já tínhamos disponíveis numa só plataforma. Basicamente, conseguimos sinalizar automaticamente quando um carro sai de pista porque os dados de posicionamento se alteram, ou recorrer a geofencing: podemos desenhar chicanes e zonas virtuais no circuito que disparam um alerta se um carro entrar nelas. Tudo isto estará operacional já este ano, temos trabalhado nisso ao longo de 2025.”
Com esta evolução, a FIA procura agilizar decisões, reduzir atrasos e reforçar a consistência na aplicação das regras relativas aos limites de pista.
