F1: Hungria prepara-se para receber prova

Hungaroring poderá juntar-se a lista de circuitos que receberão a F1 neste calendário alterado. A pista húngara está a fazer todos os preparativos para receber a prova.

Segundo o responsável da infraestrutura, Zsolt Gyulay, o governo local apoia a iniciativa, com fãs nas bancadas ou à porta fechada:

“Estamos em contato diário com os detentores dos direitos ”, disse ele à Autosport.com. “A Liberty está ciente de que estamos abertos a todos os tipos de soluções e estamos prontos para organizar uma corrida. A maneira como acontece está fora do nosso controlo e depende da situação em que o país está. Estamos a aguardar o relaxamento das medidas, como e quando a vida volta ao normal.”

“Juntamente com os austríacos e britânicos, também confirmamos que estamos totalmente comprometidos em iniciar a temporada de F1. Falamos sobre a opção de uma corrida à porta fechada, mas o protocolo ainda está a ser desenvolvido para a Áustria. Se ele for desenvolvido, certamente cumpriremos os regulamentos também. É claro que também depende muito do conjunto de regras do governo.”

“No entanto, uma coisa é certa: para o governo e para a Hungria, é muito importante organizar o Grande Prémio da Hungria. Existem duas opções. A primeira é que organizamos uma corrida fechada para os fãs, como a Áustria. Certamente, isso significaria uma enorme perda para o promotor. A segunda opção é organizar a corrida com os fãs, nos quais temos 35 anos de experiência.”

“No ano passado, quebramos o recorde de audiência e, com base nos ingressos pré-vendidos, era esperado um número semelhante para a corrida deste ano. É claro que a compra de ingressos parou desde o início do surto, e precisamos adaptar-nos à nova situação.”

“Embora a utilização da pista esteja suspensa agora, fazemos continuamente a manutenção no circuito, que está em boas condições, pois estamos preparados para o GP da Hungria em 2 de agosto”.

Ao contrário do Red Bull Ring e Silverstone, o Hungaroring não deverá – pelo menos por enquanto – receber duas corridas.

“É muito cedo para falar sobre isso, porque as negociações ainda não estão nesse ponto”, disse Gyulay. “O circuito é adequado para organizar duas corridas consecutivas; além disso, o país beneficiaria do ponto de vista turístico ou económico, se as equipas passassem duas semanas na Hungria”.