F1: Hungria favorece Red Bull | AutoSport

Hungaroring é chamada de Mónaco sem paredes. Não pelo glamour e pela notoriedade do circuito e do que o rodeia , mas sim pelas características da pista. E se no Mónaco a Red Bull levou a melhor, na Hungria o favoritismo cai também para a equipa austríaca.

O traçado sinuoso e estreito da pista húngara exige muito da aerodinâmica dos monolugares, além de exigir um chassis ágil caraterísticas do RB16B. A Red Bull sempre construiu chassis de grande qualidade aliados a uma aerodinâmica mais voltada para a performance em curva e não na velocidade de ponta e como tal Hungaroring é um traçado que pode favorecer Max Verstappen e Sergio Pérez.

Do seu lado a Mercedes tem um chassis que foi melhorado em Silverstone mas com caraterísticas que fazem do W12 um carro teoricamente menos capaz em traçados mais sinuosos. Vimos isso em Baku e Mónaco onde a Red Bull ficou claramente por cima e onde a Mercedes teve dificuldades em encontrar um compromisso interessante para os seus carros. O próprio Toto Wolff já admitiu que o favoritismo vai para o lado da Red Bull, o que não surpreende.

Será interessante ver se a Ferrari pode repetir as boas prestações que teve nos citadinos. Os homens da Scuderia já avisaram que um cenário igual ao de Baku e Mónaco não é provável, mas tal poderá ser apenas para afastar a pressão que os tifosi poderiam fazer. Já a McLaren chega à Hungria sem poder beneficiar do seu ponto forte que é a velocidade de ponta. O MCL35M já mostrou ser um carro capaz em traçados sinuosos, mas a vantagem parece estar mais do lado da Ferrari para este fim de semana. A Aston Martin também teve fins de semana interessantes em Baku e Mónaco, mas talvez mais pelo bom trabalho de Vettel do que até propriamente pela valia do carro, mas será um ponto de interesse a ter em conta.

Este fim de semana Lewis Hamilton vai tentar a nona vitória no traçado húngaro, o que lhe permitiria quebrar dois recordes de uma vez, o de mais vitórias numa pista e a conquista da 100ª vitória. A McLaren ainda é a equipa com mais vitórias neste traçado, com 11, seguida da Williams com 7, Ferrari com 7 e Mercedes com 5. Kimi Raikkonen, Lewis Hamilton (9) e Sebastian Vettel (7) são os pilotos com mais pódios neste traçado e a Mercedes é o fornecedor de motores com mais vitórias (13), à frente da Renault (8) e Ferrari (7).