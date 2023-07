F1: Hungaroring renova contrato até 2032 | AutoSport

A Fórmula 1 anunciou hoje que o Grande Prémio da Hungria permanecerá no calendário por mais cinco anos, até 2032, prolongando o acordo existente que vigorava até 2027. O novo acordo vem na sequência do anúncio de que o Hungaroring será objeto de um desenvolvimento e remodelação significativos nos próximos anos, incluindo um novo edifício para as boxes e a bancada principal.

A propósito da renovação, o CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirmou: “É uma excelente notícia anunciar o prolongamento do Grande Prémio da Hungria por mais cinco anos, uma vez que regressamos a Hungaroring para mais um fim de semana cheio de ação. É um circuito muito especial junto à incrível cidade de Budapeste e que todos os pilotos e fãs aguardam com expetativa no calendário. Ver o compromisso do promotor na Hungria para desenvolver as instalações e melhorar ainda mais a experiência para os fãs é outro passo importante e algo que queremos ver todos os nossos eventos a fazer para continuar a melhorar e tornar as nossas corridas ainda melhores.”