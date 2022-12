F1: Hungaroring prepara remodelações | AutoSport

Apesar de ter acordo assinado até 2027 com a F1, os responsáveis de Hungaroring já preparam o futuro com remodelações projetadas para os próximos tempos.

Foi anunciado um “programa de desenvolvimento estratégico” que se centrará inicialmente na reabilitação de infraestruturas de serviços públicos, tais como abastecimento de água e cabos em todo o circuito, e também na criação de novos edifícios, tais como um salão de receção, um centro de controlo e uma “área do cliente”. Com estas melhorias, os responsáveis esperam fazer face aos desafios do futuro, numa altura em que cada vez mais países mostram interesse em receber provas de F1. Não estão pensadas mudanças no traçado da pista.