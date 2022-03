F1: houve “erro humano” em Abu Dhabi e resultado da corrida não pode ser alterado, diz relatório da FIA | AutoSport

O relatório da FIA sobre os acontecimentos da última prova de 2021 em Abu Dhabi foi tornado público após o Conselho Mundial da federação internacional, coincidindo com o final da última sessão de treinos livres do GP do Bahrein.

No essencial, o relatório salienta que Michael Masi, diretor de corrida na altura dos acontecimentos, agiu de boa fé, mas admitem que “erro humano levou ao facto de nem todos os carros” retardatários poderem passar o Safety Car, também devido à “imensa pressão exercida pelas equipas”. Ainda assim, a FIA deixou claro que os resultados da corrida e o título mundial conquistado por Max Verstappen no final da prova, “são válidos, finais e não podem agora ser alterados”.

Conforme se pode ler no comunicado da FIA após o Conselho Mundial, “o relatório expõe os resultados, conclusões e recomendações resultantes do exercício de análise e esclarecimento detalhado. O relatório concentrou-se unicamente nos factos em torno destes eventos, e determinou os seguintes pontos-chave:

O procedimento de Safety Car foi um tema central de discussão durante o exercício de análise detalhada e esclarecimento, decorrente da aplicação deste procedimento no GP de Abu Dhabi de 2021, nos termos dos artigos 48.12 e 48.13 do Regulamento Desportivo da Fórmula 1;