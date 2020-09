F1, Horner: “Verstappen consegue lidar com carros difíceis, tal como Schumacher”

O chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, comparou a Max Verstappen a Michael Schumacher quando se trata de pilotar carros difíceis. Em 2020, a Red Bull Racing produziu o RB16, que parece ser um carro difícil de pilotar.

À ESPN Horner afirmou que “o Schumacher quando pilotava o Benetton nos anos 90 não tinha muitos companheiros de equipa que o igualassem. O Max faz o mesmo com o nosso carro. Ele consegue lidar com as nuances apresentadas, enquanto o Pierre ou o Daniel, e por vezes o Alex, não o fazem. Hoje em dia é nisso que a equipa está concentrada, em reduzir essa sensibilidade”.

“O Verstappen tem velocidade natural, grande confiança, um controlo de carro e uma arte nas corridas excelente. Junta a isso, agora a experiência. Com apenas 22 anos é uma máquina muito competitiva”, finalizou Horner.