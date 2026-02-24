F1: Horner aponta Marko como principal responsável da sua saída

Christian Horner atribui a Helmut Marko responsabilidade determinante pelo seu afastamento da Red Bull, segundo revela a mais recente temporada da série da Netflix Drive to Survive. O britânico foi demitido em julho de 2025, após duas décadas à frente da equipa.

A saída de Horner ocorreu num contexto de quebra de competitividade, tensões internas e controvérsia pública, depois de ter sido alvo de acusações de assédio sexual e comportamento coercivo por parte de uma funcionária. Apesar de ter conduzido a Red Bull a oito títulos de pilotos e seis de construtores, o dirigente acabou afastado pela administração do grupo.

No episódio intitulado A Bull With No Horns, Horner aponta o dedo à direção da Red Bull GmbH, nomeadamente ao diretor-geral Oliver Mintzlaff, considerando que a decisão foi tomada ao mais alto nível, com aconselhamento de Helmut Marko.

O ex-responsável rejeita que a família Verstappen tenha estado por detrás da decisão, apesar das especulações na altura, admitindo apenas que Jos Verstappen nunca foi seu aliado. Horner entende que a sua influência dentro da estrutura se tornou excessiva após a morte do fundador Dietrich Mateschitz, o que poderá ter precipitado a mudança.

Christian Horner afirma na série:

“Sinto uma verdadeira sensação de perda e de mágoa. Foi tudo bastante repentino. Não tive oportunidade de me despedir como deve ser. Nunca imaginei estar nesta posição. Quando te servem um “sanduíche de m**” desses, a reação imediata é dizer: “Que se fo****”. Tiraram-me algo que não foi por minha escolha e que era muito precioso para mim.

Sobre o eventual envolvimento dos Verstappen, esclarece:

“O pai dele nunca foi o meu maior fã. Sempre foi bastante crítico em relação a mim. Mas não acredito que os Verstappen tenham sido responsáveis de forma alguma. Penso que foi uma decisão tomada por Oliver Mintzlaff, com Helmut Marko a aconselhar nos bastidores. Acho que, no fundo, as coisas mudaram dentro do grupo. O fundador morreu e, depois da morte do Dietrich Mateschitz, provavelmente consideraram que eu tinha poder a mais”.