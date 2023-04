F1: Horner acredita que Daniel Ricciardo vai redescobrir “o seu amor pelo desporto” | AutoSport

Afastado do plantel da Fórmula 1 Daniel Ricciardo irá regressar aos comandos de um monolugar quando testar em pista um Red Bull, mas o responsável da equipa de Milton Keynes garantiu que a função do australiano dentro da estrutura é muito importante para todos.

“Para nós, é positivo tê-lo na equipa, contribuindo para a equipa, para os pilotos, para a equipa de engenharia e esperamos que redescubra o seu amor pelo desporto”, afirmou Christian Horner. “Vai testar para nós no final do ano e veremos como é que isso vai ser para ele, mas penso que é uma experiência diferente”. Horner salientou ainda como Ricciardo ainda é dos elementos mais reconhecidos pelos fãs, algo muito importante para a Red Bull.

O responsável da equipa disse que o piloto australiano tem sido muito importante “em todos os briefings, tem trabalhado arduamente no simulador também no Reino Unido, fazendo algum apoio nas corridas e algum trabalho de desenvolvimento”.