F1: Horários alterados para evitar sobreposição com o funeral do Duque de Edimburgo

A Fórmula 1 antecipará o início das sessões de treino e qualificação para o Grande Prémio Emilia-Romagna deste fim-de-semana, para evitar a sobreposição com o funeral do Príncipe Filipe no sábado.

O funeral deverá ter lugar às 15 horas de sábado. A qualificação estava originalmente marcada para às 14h , o que significa que a sua conclusão teria provavelmente coincidido com o início do funeral. A F1 reviu o seu horário para reduzir a possibilidade de que isso acontecesse, antecipando as sessões em uma hora.

Está agendado também um minuto de silencio em honra do Príncipe Filipe às 13:45 de Sábado.

Não haverá alteração à hora de partida da corrida de domingo, que começará às 14h00.

Horários para o fim de semana:

Sexta

Treino Livre 1 – 10:30 – 11:30

Treino Livre 2 – 14:00 – 15:00

Sábado

Treino Livre 3 – 11:00 – 12:00

Qualificação – 14:00 – 15:00

Domingo